CDD - Chargé·e de mission événementielle

La fédération des Amis de la Terre France est une association de protection de l’Homme et de l’environnement, de loi 1901 et agréée pour la protection de l’environnement. Elle est indépendante de tout pouvoir économique, politique et religieux. Créée en 1970, la fédération des Amis de la Terre a participé à la fondation du mouvement écologiste français et à la formation du premier réseau écologiste mondial Friends of the Earth International, présent dans 77 pays et réunissant 2 millions de membres sur les cinq continents. En France, les Amis de la Terre forment un réseau d’une vingtaine de groupes locaux et de groupes associés autonomes qui agissent selon leurs priorités locales et relaient les campagnes nationales et internationales sur la base d’un engagement commun en faveur de la justice sociale et environnementale.

ÉVÉNEMENTIEL

Coordonne et pilote l’organisation et la logistique d’un événement sur Paris pendant une journée,

Coordonne et pilote, en lien avec la communication, la mise en place d’outils de communication événementielle (expo photos, vidéos, kakémonos, brochures, etc),

Coordonne et pilote la logistique d’un événement interne “spécial anniversaire” lors de l’Assemblée Fédérale de l’association.

Gère le budget alloué à l’événement

COORDINATION CAMP CLIMAT

Coordonne la célébration des 50 ans des Amis de la Terre lors du camp de formation interne, en amont et pendant l’événement,

Participation à la préparation du camp dans le cadre du pôle mobilisation : gestion des inscriptions et des bénévoles

Assure la visibilité des Amis de la Terre tout au long de l’événement : organisation et planification du stand, affichage visuel

Assure la coordination sur le terrain avec la communication (vidéos, photos...)

Informations complémentaires :

Basé à Montreuil, au secrétariat fédéral de l’association (47, avenue Pasteur, 93100 MONTREUIL),

A partir de février 2020, pour une durée de 9 mois à temps complet en CDD,

Salaire selon convention collective et expérience,

Prise en charge à 50% des frais de transports,

Dans le cadre de ces missions, la personne sera amenée à voyager au niveau national pour la gestion opérationnelle de l’événement du Camp Climat,

Temps de travail occasionnels en soirées et week-ends.

Profil recherché :

Bac +3 dans l’un des domaines suivants : communication, événementiel, sciences politiques

Capacités à prendre des initiatives et à être autonome,

Fortes capacités d’adaptation,

Capacités à gérer des imprévus et être orienté·e solutions,

Organisé·e et rigoureux·euse,

Expérience de 2-3 ans dans l’événementiel ou la communication, de préférence dans le secteur associatif,

Intérêt pour les questions environnementales et droits humains.

Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 14 février par courriel à : recrutement@amisdelaterre en indiquant dans l’intitulé du message “ Chargé·e de mission événementielle “Anniversaire des 50 ans de la Fédération et Camp climat”.