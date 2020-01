Chargé-e de mission juridique “Régulation des multinationales” - CDD remplacement congé maternité

Les Amis de la Terre est un réseau de 2 millions de personnes, dans plus de 75 pays, qui partagent une vision : construire un monde plus juste et plus soutenable.

Les Amis de la Terre militent pour une transition vers des sociétés soutenables au Nord comme au Sud. Engagés en faveur de la justice sociale et environnementale, nous nous mobilisons et promouvons la participation des citoyens aux prises de décisions publiques et menons des actions alliant expertise, plaidoyer et mobilisation, aux niveaux local, national et international.

Dans ce cadre, les Amis de la Terre agissent contre l’impunité des multinationales qui violent les droits humains et détruisent l’environnement, et demandent la mise en place d’un encadrement légal strict et véritablement contraignant de leurs activités, tant au niveau national, européen, qu’international. C’est ainsi que les Amis de la Terre ont été au cœur de la bataille pour l’adoption en France de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales, et continuent aujourd’hui ce combat en soutenant les négociations à l’ONU sur l’élaboration d’un traité contraignant les multinationales à respecter les droits humains et l’environnement.

Historiquement, cette campagne des Amis de la Terre France s’est centrée sur le secteur extractif (pétrole, gaz, mines), mais les Amis de la Terre ont également une expertise spécifique et des campagnes reconnues ciblant d’autres secteurs (banques, électronique, agrocarburants…).

En 2019, avec Survie et quatre associations ougandaises, les Amis de la Terre France ont lancé la première action en justice se fondant sur la loi sur le devoir de vigilance, contre Total pour ses activités en Ouganda (www.totalautribunal.org).

Missions

Au sein de l’équipe du Secrétariat fédéral, sous la responsabilité du Conseil Fédéral et en lien avec la chargée de campagne sur la Régulation des multinationales, la personne recrutée effectuera les principales missions suivantes :

Contribuer à l’élaboration de la stratégie juridique et au montage d’actions contentieuses innovantes, principalement en assurant le suivi du cas Total Ouganda ;

Compiler et analyser des preuves sur des cas concrets d’atteintes aux droits humains et à l’environnement par des multinationales ciblées par les campagnes des Amis de la Terre ;

Appuyer, d’un point de vue juridique, les actions de plaidoyer des Amis de la Terre ;

Participer à des réseaux associatifs nationaux et européens, représenter les Amis de la Terre lors de réunions et articuler des actions avec ces partenaires ;

Participer à la vie de l’association (actions transversales, réunions d’équipe, Assemblées Fédérale et stratégique, réunions du Conseil fédéral, etc...).

Profil attendu

Vous avez une formation de juriste, de préférence en droit privé (civil et pénal), et idéalement de l’expérience en contentieux ;

Vous partagez les valeurs portées par les Amis de la Terre ;

Vous êtes une personne motivée, organisée, constructive et dynamique, sachant travailler en équipe et en réseau, au niveau national et international ;

Vous avez des capacités de communication orale et écrite ;

Vous avez le sens de l’initiative et une grande autonomie de travail ;

Vous êtes à l’aise dans un environnement multi-thématique et multi-tâches ;

Les expériences associatives et militantes (professionnelle ou bénévole) seront vivement appréciées.

Langues

Anglais courant indispensable (lu/écrit/parlé)

Conditions d’emploi

CDD de 5 mois à pourvoir vers le 20 février (remplacement d’un congé maternité).

Poste basé à Montreuil (93) au Secrétariat fédéral des Amis de la Terre avec d’éventuels déplacements en France et à l’étranger.

Rémunération selon la grille salariale des Amis de la Terre - Convention collective de l’animation – (à partir de 2496 € brut mensuel, selon l’expérience).

Prise en charge : carte transport 50%, mutuelle 50%.

Travail occasionnel le week-end.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le mercredi 29 janvier 2020 inclus par courriel uniquement : recrutement@amisdelaterre.org en indiquant dans l’intitulé du message "Candidature chargé/e de mission juridique".

Les entretiens sont prévus la semaine du 3 février 2020.

Nous ne pourrons malheureusement pas faire une réponse individualisée à chacun/e d’entre vous. Les candidat-e-s pré-sélectionné-e-s pour des entretiens seront contacté-e-s par nos soins. Nous nous gardons le droit d’entériner le processus avant la date indiquée.