Les 15 et 22 mars 2020, nous élirons les membres des Conseils municipaux. Certains de ces élus siégeront au Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays Viganais et dans les différentes commissions (développement économique, vie locale, tourisme, déchets, culture et sport, etc.). Voter pour tel/le élu/e municipal/e est décider des choix pour sa commune qui, en l’occurrence, a encore la compétence eau et assainissement mais aussi de la politique mise en œuvre par la Communauté de communes, au travers de ses compétences s’imposant aux communes : gestion de l’eau et de son retraitement, collecte et traitement des déchets, …..

Face à l’urgence climatique, deux nécessités s’imposent. Mettre en œuvre des actions et des politiques afin de limiter notre impact écologique et préparer nos territoires à affronter les « catastrophes » annoncées. Le groupe des Amis de la Terre Pays-viganais a choisi 7 thématiques en lien avec les enjeux écologiques et environnementaux dont la prise en compte relève de la responsabilité de la commune ou de la Communauté de Communes.

Non exhaustifs, ces quelques axes d’engagements concernent le renforcement de la démocratie locale, la préservation de nos biens communs (ressource en eau de qualité, préservation des terres agricoles pour une agriculture biologique , …), le développement des transports en commun, la réduction et le tri des déchets, ….

Nos questions s’adressent aux membres des listes se présentant aux élections municipales et aux habitants des communes du Pays viganais.

Aux membres des listes : Pour s’engager publiquement à initier, soutenir et accompagner des initiatives afin d’expérimenter de nouveaux modes de savoir vivre ensemble prenant en compte les réalités liées aux changements climatiques. Nous publierons leurs réponses ou non réponses.

Aux habitants : Pour contribuer et être informés afin d’obtenir un engagement municipal évaluable sur la complexité de la transition climatique et ses conséquences, pour une meilleure appréhension de leurs responsabilités au quotidien, vis à vis de leur territoire, de leurs concitoyens, et de leurs enfants.

Si vous nous en faîtes part, vos propositions pourraient étoffer notre interpellation.

Démocratie communale et intercommunale Êtes-vous prêt.e à :

À mettre en place des outils de démocratie directe et participative et des mécanismes de contrôle citoyen ?

La votation, les référendums (ces consultations ayant valeur de décision)

Le tirage au sort

Différents Conseils consultatifs et/ou extra communaux, temporaires ou/et permanents - Conseils de quartiers (gestion citoyenne de budgets), Conseils des Jeunes, des Anciens À ce que les Conseils municipaux et intercommunaux :

Produisent des documents préparatoires aux réunions bien en amont (avant les 5 jours minimum prévus par le Code général des collectivités territoriales) ?

Donnent la parole au public lors des suspension de séance ?

Énergie

Êtes-vous prêt.e à :

Interdire le passage de rallyes sur le territoire de votre commune ?

Souscrire auprès d’un producteur d’énergie renouvelable ? https://www.guide-electricite-verte.fr/

Engager votre commune dans un processus d’autonomie énergétique en investissant dans une production locale d’énergie ( bois, solaire, hydraulique, éolien, méthanisation, etc.) sur fonds publics et/ou à travers une coopérative citoyenne, ce sans artificialisation de terres agricoles ?

Encourager l’installation de panneaux solaires pour la production d’eau chaude lors d’une demande de permis de construire et utiliser cette technique pour les bâtiments publics nécessitant de l’eau chaude (école, salle des fêtes, etc.) ?

Transport

Êtes-vous prêt.e à :

Développer des aires de covoiturage et mettre en place l’organisation et la promotion du partage des trajets à travers l’outil informatique mais aussi l’inscription en mairie pour les personnes n’ayant pas accès ou ne maîtrisant pas cet outil ?

Travailler au sein de la communauté de communes et avec des associations afin de peser sur les politiques de transport public de la Région dans le but d’ ? Instaurer une gratuité totale du système de transport régional ?

Augmenter le nombre de navettes vers Ganges, Nîmes, Montpellier et Alès ?

Imaginer un transport public à la demande (TAD) pour desservir les villages et les hameaux isolés comme le pratique déjà de nombreuses collectivités ?

Agriculture

Êtes-vous prêt.e à

Soutenir l’installation d’agriculteurs, maraîchers, éleveurs, en Agriculture Biologique : appui de la municipalité, aide à la recherche de foncier privé, création et mise à disposition de réserves foncières communales ?

Prioriser la vocation des Zones agricoles et Naturelles dans les documents et zonages d’urbanisme communaux et intercommunaux ?

Interdire aux privés, agriculteurs, entreprises, les épandages de pesticides (herbicides, fongicides, insecticides, etc...) à une distance de moins de 150m de toute habitation ou bâtiment public, sauf dérogation ponctuelle, exceptionnelle et justifiée ( pullulation de la processionnaire du pin, invasion de mérule, etc...), avec, dans ce cas, information de la population (panneaux, site internet et bulletin communal) ?

Déchets :

Êtes-vous prêt.e à :

Sensibiliser la population sur le tri à la source et la réduction de leurs déchets, compostage, campagne zéro déchets… ?

Accompagner la population sur les alternatives aux plastiques et la suppression de la vaisselle jetable.

Traiter les déchets à la source pour les réduire et les valoriser au plus près des sites ?

Installer dans l’espace public des poubelles adaptées au tri sélectif ?

Dépenses publiques vertes

Êtes-vous prêt.e à :

Fournir assiettes, couverts et verres non jetables lors des manifestations dans la commune ?

Utiliser des produits bio non toxiques pour l’entretien des locaux municipaux et scolaires ?

Regrouper les achats entre différentes communes pour ce qui concerne les consommables et bien sûr bio et local si possible ?

Créer un regroupement entre communes proches pour l’achat et l’utilisation de gros matériel ?

L’eau

Êtes-vous prêt.e à

Refuser que l’eau, bien commun, tombe dans les mains d’opérateurs privés et à consulter la population concernée pour tout projet de changement de gestion ?

Effectuer les analyses de l’eau distribuée pour qu’elles puissent être comparées à celles figurant sur les eaux en bouteille afin de laisser un vrai choix à la population et effectuer la recherche des pesticides, des perturbateurs endocriniens et des médicaments ?

Encourager l’installation de récupérateurs d’eau de pluie, pour le privé comme pour le public, de même que l’installation de toilettes sèches ?

Instaurer un malus pour les gros consommateurs ainsi que la gratuité pour les premiers mètres cubes consommés ?