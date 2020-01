Les moments forts de l’année 2019

Découvrez les victoires de l’année 2019 et les nombreuses batailles menées ! Sans vous, rien ne serait possible. C’est grâce au soutien des adhérent·e·s, des sympathisant·e·s et des bénévoles que nous parvenons à obtenir des avancées concrètes. Retrouvez dans cet article les moments forts qui ont marqué l’année 2019 et le programme de l’année 2020. Merci d’avance pour votre générosité : chaque don compte pour renforcer le contre-pouvoir