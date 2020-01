Pacte pour la transition écologiste et solidaire - élections municipales Grand Lac

La protection de l’environnement est désormais la première préoccupation des Français, devant l’avenir du système social et le pouvoir d’achat, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria publié en Septembre 2019. Les candidats aux prochaines élections municipales de Mars 2020 ne peuvent plus occulter ce sujet qui doit être au cœur de leur programme.

Au niveau national, une cinquantaine d’organisations engagées dans la transition écologique et la lutte contre la précarité sont parties d’un constat : la transition écologique et solidaire se fera à l’échelle locale, et les échéances électorales de mars 2020 en seront une étape décisive. A ce titre, elles ont rédigé un ensemble de mesures concrètes pour construire des communes plus écologiques et plus justes : le Pacte pour la Transition (https://www.pacte-transition.org). Ces mesures couvrent toutes les facettes de la vie d’une commune et d’une agglomération, depuis l’éclairage public jusqu’aux cantines scolaires, aux transports, au logement, etc.

Les Amis de la Terre et Alternatiba en Savoie se sont inspirés de ce pacte afin de proposer des mesures applicables et adaptées aux communes de Grand Lac (mesures_pacte_signature (2).ppt), mesures sur lesquelles les candidats peuvent choisir différents niveaux d’engagements (Mesures-pacte-et-niveaux-dengagement-1.ods). Elles ont donc interpellé ce jour les candidats déclarés des prochaines élections municipales d’Aix-Les-Bains, du Bourget-Du-Lac et d’Entrelacs ainsi que l’ensemble des Maires actuels des 28 communes de Grand Lac afin qu’ils s’engagent, en cas de victoire au suffrage, à leur mise en place lors de leur prochain mandat.

Les candidats devront s’engager à minima sur 10 des 26 mesures proposées pour adhérer au pacte et faire valoir cet engagement lors de leur campagne.

Cet engagement apparaît comme un minimum vu la gravité de la situation climatique. Les citoyens en ont pris conscience. Aux politiques maintenant d’écouter la voix du peuple et d’amorcer au plus vite en actes concrets pour cette transition écologique et solidaire indispensable à l’avenir du monde de demain.