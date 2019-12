Rendez-vous pour une action en justice inédite contre Total

Des dizaines de milliers de personnes ont commencé à être expulsées. Selon les témoignages recueillis, elles ne peuvent plus cultiver leurs terres ou sont intimidées par Total et son sous-traitant pour les forcer à vendre leurs terrains, avec des compensations financières souvent insuffisantes. En conséquence, de nombreuses familles souffrent de faim, ou ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l’école faute de moyens financiers.

C’est la toute première action en justice utilisant la loi sur le devoir de vigilance, fruit d’un long combat menés par les Amis de la Terre et d’autres organisations de la société civile.

Nous avons les moyens de faire cesser ce désastre en Ouganda. Cette loi peut nous faire gagner en obligeant Total à prévenir les impacts désastreux de ses activités sur les populations locales et l’environnement. Le juge pourrait aussi exiger de Total la mise en œuvre effective de mesures urgentes pour prévenir de nouvelles violations des droits humains. L’enjeu est de taille : nous sommes plus que jamais déterminé·e·s à défendre ces dizaines de milliers de femmes, d’hommes et d’enfants.

Venez soutenir les témoins

Tou·te·s devant le tribunal de Nanterre ce jeudi 12 décembre ! Pour montrer aux juges et à Total que cela ne peut plus durer, nous avons besoin d’être nombreux·ses devant le tribunal à 10h30. Rejoignez la mobilisation : il suffit de remplir ce formulaire pour pouvoir accéder à l’audience.

Soirée-débat "Total au tribunal pour ses activités en Ouganda"

Ce jeudi 12 décembre à 19h, nous vous donnons rendez-vous à la Bourse du Travail, 29 boulevard du Temple 75003 Paris - Métro République. En savoir plus sur l’événement

