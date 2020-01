Retenue Collinaire pour canons à neige - Les Déserts (La Féclaz)

Alors que le changement climatique s’accélère et au moment où Aix-les-bains, Chambéry, Grand Chambéry et Grand lac sont, ou vont, se déclarer en urgence climatique, ce projet de retenue collinaire à La FECLAZ avec pour but unique d’alimenter des canons à neige est en contradiction avec cela... la 1ère décision cohérente et raisonnable serait d’abandonner ce projet de fuite en avant !