CDI - Chargé·e de communication

La fédération des Amis de la Terre France est une association de protection de l’Homme et de l’environnement, de loi 1901 et agréée pour la protection de l’environnement. Elle est indépendante de tout pouvoir économique, politique et religieux.

Créée en 1970, la fédération des Amis de la Terre a participé à la fondation du mouvement écologiste français et à la formation du premier réseau écologiste mondial Friends of the Earth International, présent dans 77 pays et réunissant 2 millions de membres sur les cinq continents.

En France, les Amis de la Terre forment un réseau d’une vingtaine de groupes locaux et de groupes associés autonomes qui agissent selon leurs priorités locales et relaient les campagnes nationales et internationales sur la base d’un engagement commun en faveur de la justice sociale et environnementale.

** MISSIONS **

PRESSE & INFLUENCE

Construction et mise en oeuvre de la stratégie presse

Relecture et accompagnement des communiqués de presse

Développement et entretien des relations journalistes (relances, etc)

Accompagnement des porte-paroles (formation, préparation, débriefing)

Suivi de la revue de presse

Construction et mise en oeuvre de la stratégie influenceur-se-s

RÉSEAUX SOCIAUX

Construction et développement d’une stratégie réseaux sociaux,

Animation des pages Facebook et Twitter, en lien avec les campagnes Amis de la Terre et l’actualité,

Reporting mensuels,

Développement de comptes Linkedin et Instagram.

COMMUNICATION INTERNE

Coordination avec la communication des membres de la Fédération (internationale, européenne, groupes locaux, groupes affiliés)

Soutien au développement de la communication des membres de la Fédération

COMMUNICATION CAMPAGNES ET PROJETS

Participation à l’élaboration des plans de communication par campagne et à leur mise en oeuvre

Animation des équipes bénévoles en communication

Suivi du planning général et du narratif global

Participation aux projets de communication des Amis de la Terre

Coordination rédactionnelle du journal la Baleine

** PROFIL RECHERCHE **

Bac +5 dans l’un des domaines suivants : Communication, Journalisme,

Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles,

Bonne connaissance des médias,

Compétences de community management (Twitter/Facebook/Instagram/Linkedin)

Personne rigoureuse et autonome,

Capacités d’analyse et de synthèse,

Fort intérêt pour les questions climat, environnement et justice sociale,

Expérience fortement appréciée dans le domaine de la communication, presse, réseaux sociaux au sein du secteur associatif.

** LANGUES **

Anglais courant indispensable (lu/écrit/parlé)

** CONDITIONS D’EMPLOI **

CDI à pourvoir à partir du 23 mars 2020

Poste basé à Montreuil (93) au Secrétariat fédéral des Amis de la Terre avec d’éventuels déplacements en France et à l’étranger.

Rémunération selon la grille salariale des Amis de la Terre - Convention collective de l’animation – (à partir de 2500 € brut mensuel, selon l’expérience).

Prise en charge : carte transport 50%, mutuelle 50%.

Travail occasionnel le week-end.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 1er mars 2020 par courriel uniquement : recrutement@amisdelaterre.org en indiquant dans l’intitulé du message "Candidature chargé/e de communication".

Les entretiens sont prévus la semaine du 9 mars 2020.

Nous ne pourrons malheureusement pas faire une réponse individualisée à chacun/e d’entre vous. Les candidat-e-s pré-sélectionné-e-s pour des entretiens seront contacté-e-s par nos soins.