Service civique : sensibiliser et mobiliser les citoyens face aux enjeux climatiques et environnementaux

Merci de postuler directement sur cette annonce

En fonction de ses profils et envies, le volontaire aura pour missions de :

Préparer et co-animer les réunions mensuelles des groupes locaux du réseaux Amis de la terre France avec le chargé de mobilisation

Organiser un ou plusieurs événements de sensibilisation (marches, actions de sensibilisation, conférences), en lien avec les groupes locaux Amis de la Terre France et le groupe Alternatiba Paris

Participer aux actions de sensibilisation de l’association envers le public

Participer à l’élaboration des lettres d’information en ligne pour le public abonné

Contribuer au développement du réseau de bénévoles notamment à Paris

Contribuer aux formations (co-animation avec le chargé de mobilisation et animation du réseau)

Pour faire monter en compétence le volontaire, son activité sera encadrée par des points bi-mensuels, des objectifs fixés à l’avance avec le tuteur et une responsabilisation graduelle lui permettant d’être autonome.

Le/la volontaire aura une formation aux bases théoriques de la non-violence en début de mission en plus des formations requises dans le cadre de son engagement en tant que volontaire. La mission pourra être adaptée en fonction des profils et des envies des volontaires.

Profil

forte motivation de s’engager pour la cause climatique et écologique

capacité à travailler en équipe

savoir prendre des initiatives et travailler de façon autonome

capacités rédactionnelles

de préférence de l’expérience en tant que bénévole dans des organisations similaires

À partir du 14 février 2020 (6 mois, 24 h/semaine)